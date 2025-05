Andrea Kimi Antonelli Oggi: Avvisa Verstappen e Norris; Aggiunge ancora il GP di Miami

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Andrea Kimi Antonelli di domenica 4° maggio 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio di Miami ha evidenziato come il talento di Oscar Piastri sia attualmente imbattibile in griglia, aumentando il distacco dai suoi rivali nella lotta per il campionato piloti. Il leader si è imposto con notevole chiarezza, seguito da Lando Norris e George Russell. ::: LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: L'atteggiamento vergognoso della Red Bull nei confronti dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha dato il via al suo weekend in grande stile. Venerdì ha conquistato la pole position per la Sprint e, sabato, si è piazzato terzo in vista del Gran Premio di F1 di Miami, dietro a Max Verstappen e Lando Norris. ::: LEGGI DI PIÙ

