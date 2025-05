Antonelli avvisa Verstappen e Norris prima del GP di Miami

Andrea Kimi Antonelli ha dato il via al suo weekend in grande stile. Venerdì ha conquistato la pole position per la Sprint e, sabato, si è piazzato terzo in vista del Gran Premio di F1 di Miami, dietro a Max Verstappen e Lando Norris.

Il pilota italiano ha commentato l'andamento delle qualifiche: "Il weekend è iniziato bene. Anche se la sessione mattutina della Sprint non è stata all’altezza delle aspettative, riuscire a ritrovare il ritmo è stato un notevole incoraggiamento. Durante le qualifiche ho faticato a realizzare un giro perfetto, ma sono soddisfatto del risultato complessivo."

Antonelli su GP Miami

Domenica, Antonelli prenderà il via dalla terza posizione in griglia per la gara principale, dopo aver disputato la Sprint partendo dalla pole. Il pilota vive il suo miglior weekend stagionale e punta a mantenere questo livello durante la competizione decisiva.

"Le differenze sono davvero minime: guadagnando appena qualche centesimo si possono scalare diverse posizioni," ha sottolineato. "L’importante è che ogni elemento si coordini perfettamente; finora il weekend mi ha dato ottime ragioni di fiducia e spero di regalare al pubblico una gara entusiasmante domani."

