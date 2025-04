F1 Oggi: Il terribile avvertimento di Russell sulla McLaren; Il rapporto che mette a rischio il futuro di Antonelli alla Mercedes

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 23° aprile 2025 in Formula 1.

In Formula 1 assistiamo al debutto di sei piloti in piena stagione, giovani talenti che devono adattarsi in fretta al livello più alto per esprimersi al meglio.

George Russell ha rivelato di da più di tre anni segnalare una problematica al Gran Premio dell'Arabia Saudita, senza che la FIA abbia preso le contromisure ritenute necessarie.

George Russell prevede che Max Verstappen dovrà affrontare notevoli difficoltà.

Sebbene molti esperti ipotizzino che Mercedes si ritirerà a partire dal prossimo anno a causa delle nuove normative, alcune fonti rivelano che lo sviluppo della nuova unità motrice prevista per il 2026 sta incontrando seri ostacoli per il team tedesco.

Christijan Albers ha svelato dettagli interessanti sul rapporto tra Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, e il direttore del team Mercedes, Toto Wolff.

