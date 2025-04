Il rapporto che mette a rischio il futuro di Antonelli alla Mercedes

Christijan Albers ha svelato dettagli interessanti sul rapporto tra Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, e il direttore del team Mercedes, Toto Wolff.

Durante un podcast di Formula 1 per De Telegraaf, Albers ha dichiarato: "Oltre a dover dimostrare di avere i migliori piloti, Brown ha voluto informarsi sulle possibilità a disposizione di Verstappen.

"Questo tipo di indagine fa parte integrante del suo lavoro." Si ipotizza che, in maniera discreta, McLaren e Mercedes possano orchestrare mosse strategiche per destabilizzare la situazione in Red Bull, cercando così di guadagnare terreno su Verstappen, magari per riportarlo in squadra oppure per convincerlo a passare a Mercedes o McLaren.

Nonostante la McLaren disponga della monoposto più veloce e guidi il campionato costruttori, la minaccia rappresentata da un pilota del calibro di Verstappen rimane costante, e Brown ne è ben consapevole.

Il Campionato Piloti dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita ha visto una prestazione dominante della McLaren, con Óscar Piastri che ha conquistato il vertice del campionato. Lando Norris, al contrario, ha perso il comando del Campionato Piloti classificandosi al quarto posto a Jeddah. Andrea Kimi Antonelli, indiscusso miglior esordiente, ha mantenuto il suo sesto posto nella classifica, rimanendo in area punti. Tra i piloti spagnoli la serata è stata altalenante: Alonso non è riuscito a entrare in area punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon. La quarta gara di Lewis Hamilton con Ferrari continua a dividere le opinioni, poiché il pilota fatica ancora a contenere il ritmo di Leclerc, restando indietro rispetto al suo compagno. Di seguito la classifica aggiornata del Mondiale Piloti 2025:

