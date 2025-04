Il terribile avvertimento di Russell sulla McLaren

George Russell prevede che Max Verstappen dovrà affrontare notevoli difficoltà.

Secondo il pilota britannico, sia la monoposto della Red Bull Racing che la sua Mercedes si comportano al meglio in condizioni di fresco, mentre le vetture di Lando Norris e Oscar Piastri esprimeranno tutta la loro potenza in ambienti caldi.

In soli cinque weekend, McLaren è riuscita a ritagliarsi un vantaggio importante nel campionato costruttori, grazie alle vittorie ottenute da Norris e Piastri.

Mercedes occupa la seconda posizione, frutto anche dei due podi conquistati da Russell, mentre il novellino Kimi Antonelli si dimostra competitivo, con ogni gara conclusa tra i primi sei. La Red Bull Racing si piazza al terzo posto, accumulando 89 punti tutti meritatamente guadagnati da Verstappen.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

McLaren si distinguerà nel caldo

"Negli ultimi anni non ho mostrato la costanza che cercavo e ho lavorato intensamente per ridurre queste oscillazioni", ha dichiarato Russell a Sky Sports F1. "È stato un inizio stagione solido e, sinceramente, nelle prime due gare non avremmo potuto ambire a un risultato migliore. Probabilmente meritavamo il quarto posto, ma siamo finiti al quinto."

"Non credo che abbiamo ancora visto il meglio di McLaren", ha continuato il pilota britannico, che ha faticato a tenere il passo con le scintillanti vetture dei rivali. Russell ha inoltre avvertito Verstappen che il pilota della Red Bull si troverà ad affrontare maggiori sfide contro Norris e Piastri.

"In tre gare con temperature particolarmente basse quasi avevamo bisogno di cappotti, ma sono convinto che McLaren brillerà davvero quando il termometro segnerà 35 gradi Celsius. Sono realista: sono state tre gare ottime, ma ne restano ancora 21 da disputare."

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato