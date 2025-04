Russell si lamenta della FIA dopo il GP dell'Arabia Saudita

George Russell ha rivelato di da più di tre anni segnalare una problematica al Gran Premio dell'Arabia Saudita, senza che la FIA abbia preso le contromisure ritenute necessarie.

Durante la gara a Jeddah, lo stella di Mercedes ha registrato il suo peggior risultato stagionale, a causa di un notevole deterioramento degli pneumatici nell’ultimo tratto del circuito, e ciò ha permesso a Lando Norris di superarlo con relativa facilità nella lotta per il quarto posto. La sua critica, formulata con decisione, evidenzia ulteriori interrogativi sulla gestione tecnica e sulla sicurezza del tracciato.

Nell’intervista post-gara sullo SkyPad, il pilota britannico ha spostato l’attenzione da un generico problema di usura a una specifica anomalia del circuito urbano. Russell ha spiegato che una determinata sezione della pista risulta scarsamente illuminata: soltanto il lato sinistro beneficia dell’azione dei fari, lasciando completamente al buio il muro opposto. Tale carenza, messa in luce con chiarezza dal pilota, solleva interrogativi sul disegno del tracciato e potrebbe richiedere presto un intervento da parte della FIA.

Russell: La FIA ha ignorato il mio avvertimento sul tracciato

Durante un’intervista con l’analista di Sky Sports F1 e l’ex pilota Karun Chandhok, Russell ha osservato: "Entrando in curva, il lato destro si oscura nettamente; guarda quanto il lato sinistro sia brillante." Indicando con precisione l’area in questione sul monitor, ha aggiunto: "Le luci sono accese, ma sull’altro lato non ce n’è nessuna, per cui il muro resta immerso nell’oscurità." Quando gli è stato chiesto se avesse già portato il problema all’attenzione della FIA, il pilota ha risposto: "Ne parlo ormai da circa tre anni e, sinceramente, non è cambiato nulla."

Attualmente Russell occupa la quarta posizione in classifica, posizionandosi tra il favorito al titolo e i piloti di fascia media. Pur non disputando ancora in modo decisivo una vittoria, il pilota si trova a un passo sia da Oscar Piastri, leader della classifica, sia da Charles Leclerc, che attualmente ricopre il quinto posto, evidenziando come anche elementi apparentemente secondari possano fare la differenza in gara.

