F1 Oggi: Antonelli svela il suo grandi miglioramenti; Mercedes prende una decisione sulla sua formazione di piloti

GPFans ti porta le notizie più interessanti di martedì 15° aprile 2025 in Formula 1.

Mercedes ha preso una decisione decisiva per il futuro della sua formazione in Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

È stato detto che Andrea Kimi Antonelli sarebbe potuta essere un’interessante opzione per la Ferrari, e alcuni rimpiangono la sua unione con la Mercedes. ::: LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a guadagnare punti nel Gran Premio del Bahrain, nonostante una qualificazione eccezionale, eppure si è detto soddisfatto dei progressi compiuti. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha lasciato il Gran Premio del Bahrain con una sensazione di forte delusione per la prestazione della Ferrari. Pur non riuscendo a salire sul podio, il pilota ha comunque colto alcuni aspetti positivi che lasciano intravedere margini di miglioramento per il futuro. ::: LEGGI DI PIÙ

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato