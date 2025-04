Antonelli svela il suo GRANDE MIGLIORAMENTO all'interno della Mercedes

Andrea Kimi Antonelli non è riuscito a guadagnare punti nel Gran Premio del Bahrain, nonostante una qualificazione eccezionale, eppure si è detto soddisfatto dei progressi compiuti.

Terminato undicesimo, appena al di fuori dei punteggi, il pilota italiano della Mercedes ha commentato le sue sensazioni al termine della gara sul circuito di Sakhir. "Il ritmo in qualifica sta migliorando costantemente e anche la competizione in pista cresce notevolmente; mi sento sempre più a mio agio nel sorpassare e nel guidare tra le vetture", ha spiegato. Ha aggiunto: "Questo aspetto è senz’altro positivo e a Jeddah mi impegnerò per ottenere una sessione di qualificazione ancora migliore e partire con una gara solida."

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una solida tradizione motoristica. Suo padre, Marco, è stato pilota e proprietario di AKM Motorsport, un team che compete nel Campionato Italiano di F4.

La carriera di Antonelli iniziò a soli sette anni nelle competizioni di kart, dove presto si distinse per il suo eccezionale talento, vincendo la finale internazionale EasyKart due anni dopo.

Dopo questo esordio promettente, il giovane pilota perfezionò le sue abilità nelle serie WSK: nel 2018 conquistò la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e vinse anche la finale internazionale della Copa ROK.

L'anno successivo dominò la WSK Super Master Series e l'Euro Series, arrivando addirittura quinto alla sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi successi non passarono inosservati e Toto Wolff, il capo della Mercedes, lo inserì nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli fece il passaggio ai monoposto, gareggiando nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Pur raccogliendo alcuni podi in Italia, fu negli Emirati che brillò veramente: conquistò due vittorie e si classificò al terzo posto in classifica generale.

L'anno seguente, ritornò sulla scena italiana con una forza dominante, vincendo il campionato grazie a ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Replicò l'impresa anche nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e 12 podi.

Tutti questi risultati lo hanno proiettato tra le stelle della Formula 1, affianco a nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Già Lewis Hamilton ha espresso il suo sostegno nei suoi confronti, così come il due volte campione del mondo spagnolo Fernando Alonso, che ha commentato positivamente la sua presenza in pista.

