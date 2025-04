Leclerc sottolinea la grande FRUSTRAZIONE in Ferrari

Charles Leclerc ha lasciato il Gran Premio del Bahrain con una sensazione di forte delusione per la prestazione della Ferrari. Pur non riuscendo a salire sul podio, il pilota ha comunque colto alcuni aspetti positivi che lasciano intravedere margini di miglioramento per il futuro.

La scuderia ha dato prova di un ottimo ritmo nel secondo stint, sfruttando al meglio il composto medio, ma la fortuna non è stata dalla loro parte: il Safety Car è intervenuto nel momento esatto in cui Leclerc e Hamilton dominavano la pista, compromettendo così una possibile scalata in classifica.

A seguito della penalizzazione subita da Russell per l'incidente legato al DRS aperto, il primo podio stagionale per Leclerc resta ancora un traguardo da raggiungere. "Spero di arrivare presto, perché è estremamente frustrante dare il massimo e finire quarto. Non trovo nulla di divertente in questa situazione, ma per ora è così che stanno le cose. Credo davvero di averci messo l'anima questo weekend, anche se non è stato sufficiente", ha dichiarato il pilota. Ha poi aggiunto: "In sostanza, non si tratta di un difetto su una curva specifica, ma piuttosto della necessità di aumentare il grip. A Jeddah avremo l'opportunità di valutare appieno il valore della nostra ultima aggiornamento."

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP del Bahrain?

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

