La SORPRESA che la Ferrari si prepara per il Bahrain

La Ferrari potrebbe avere una carta a sorpresa da giocare in vista del prossimo Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il team di Maranello ha già pronte alcune modifiche al SF-25 per evitare di ripetere quanto accaduto in Cina: "In Bahrain, il nuovo fondo e altre novità potrebbero aiutare indirettamente il SF-25.

“Suzuka non potrà mai essere peggio di una doppia squalifica—uno scenario che non può ripetersi. Anche perché Vasseur è sotto pressione. La Ferrari deve spingere, ma la macchina non è nelle condizioni di sopportare esperimenti: nessun fondo nuovo o aggiornamenti significativi prima del Bahrain.

“Gli ingegneri devono ancora imparare a conoscere e interpretare meglio le regolazioni, senza forzare troppo, perché alcuni errori sono arrivati proprio da lì. La SF-25 non è una macchina facile né perfetta, ha dei limiti invisibili… ma può essere molto veloce, se capita fino in fondo. Serve ripartire da qui, senza proclami e senza scuse, per sorprendere”, si legge nel report.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

