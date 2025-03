ULTIMA ORA: la Ferrari conferma il nuovo pilota per il Bahrein!

La Ferrari ha confermato all’ultimo momento che avrà un nuovo pilota al volante nel weekend del Gran Premio del Bahrain.

È stato comunicato ufficialmente che Dino Beganovic, pilota svedese di 21 anni, farà il suo debutto in Formula 1 durante la sessione di prove libere della quarta tappa del mondiale.

Questa opportunità arriva grazie al regolamento FIA, che obbliga ogni team a far girare almeno due volte a stagione un pilota con meno di due presenze in Formula 2 nelle sessioni di libere.

Il debutto arriva in un momento delicato per la Scuderia, reduce da difficoltà tecniche e strategiche nei GP di Australia e Cina. Beganovic guiderà la SF-25 di Charles Leclerc.

Entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2020, Dino ha lavorato sodo per conquistarsi questa occasione. Con la sua partecipazione diventa il quinto pilota FDA a prendere parte a una sessione ufficiale con la Rossa, dopo Charles e Arthur Leclerc, Robert Shwartzman e Oliver Bearman.

Con questo debutto, Beganovic segue le orme degli altri svedesi che hanno lasciato un segno a Maranello. È infatti il secondo svedese a correre in F1 con la Ferrari dopo Stefan Johansson, protagonista negli anni ’80 con sei podi all’attivo.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

