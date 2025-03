F1 Ferrari Oggi: Caos per la Ferrari; Doppia squalifica al GP di Cina

GPFans ti propone le notizie più interessanti su Ferrari di questo Domenico 23 marzo 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio di Cina ha confermato il dominio schiacciante della McLaren: Oscar Piastri ha conquistato la vittoria, seguito da Lando Norris e George Russell sul podio. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati protagonisti di un incidente che ha pesato sul risultato della Ferrari al Gran Premio di Cina. ::: LEGGI DI PIÙ

Il risultato del Gran Premio di Cina di Formula 1 ha subito un ribaltamento decisivo: Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly sono stati squalificati. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton, 40 anni, ha conquistato la sessione di qualificazione sprint e la gara sprint in Cina, nonostante in Gran Premio non disponesse della velocità necessaria per competere per le prime posizioni. ::: LEGGI DI PIÙ

Dopo aver vinto con autorevolezza la gara sprint di sabato mattina, Lewis Hamilton non è riuscito a replicare il medesimo livello nelle qualifiche e nel Gran Premio di Cina. ::: LEGGI DI PIÙ

