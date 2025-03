Vasseur incolpa Hamilton per quanto accaduto al GP di Cina

Lewis Hamilton, 40 anni, ha conquistato la sessione di qualificazione sprint e la gara sprint in Cina, nonostante in Gran Premio non disponesse della velocità necessaria per competere per le prime posizioni. Il sette volte campione del mondo ha deciso volontariamente di cedere la sua posizione, facendo spazio al compagno di squadra Charles Leclerc. Dopo la gara, Fred Vasseur ha ribadito che Ferrari non ha emesso alcun ordine di squadra.

Hamilton ha dimostrato tutto il suo valore sia venerdì che sabato in Cina, confermandosi il pilota più rapido durante le sessioni sprint. Ha ottenuto la pole position e ha saputo sfruttare questo vantaggio trasformandolo in una vittoria durante la Sprint, evidenziando così il suo predisporre alla gara.

Il successo nelle sprint aveva acceso ottimismo in vista del Gran Premio domenicale, ma nella gara principale Hamilton non è riuscito a trovare il ritmo giusto. In partenza è stato coinvolto in contatto con Leclerc e il pilota monegasco ha subito un problema all'ala anteriore, pur senza compromettere il suo andamento in pista.

In un primo momento, le comunicazioni radio trasmesse in diretta avevano fatto pensare a una presunta istruzione da parte della Ferrari affinché Hamilton lasciasse passare Leclerc, ma la verità è venuta a galla al termine della gara. Con una visione completa della situazione, Hamilton ha compreso che Leclerc aveva maggiori possibilità di ottenere un risultato positivo per la scuderia e ha deciso autonomamente di arretrare.

Hamilton ha fatto un passo indietro per iniziativa propria in Ferrari in Cina

Partito dalla quarta posizione e consapevole di non avere la velocità necessaria per attaccare i piloti davanti a lui, Hamilton ha scelto di lasciare il varco a Leclerc. Sebbene inizialmente sembrasse che il pilota britannico avesse ricevuto un ordine da parte del team, quanto accaduto è frutto esclusivamente della sua decisione personale.

Durante la conferenza stampa a Shanghai, il responsabile del team, Fred Vasseur, ha spiegato che, nonostante alcune comunicazioni radio non siano state trasmesse in diretta, è stata la decisione di Hamilton a fare la differenza.

"Penso che lascerò passare Charles, dato che sto combattendo in difficoltà", aveva dichiarato il pilota, seguito dalla rapida risposta del suo ingegnere, Adami: "Ricevuto". Vasseur ha poi sottolineato che non vi è stata alcuna pressione esterna, confermando che le registrazioni delle comunicazioni supportano pienamente questa versione dei fatti.

