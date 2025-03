Disastro per la Ferrari, Leclerc e Hamilton SQUALIFICATI

Il risultato del Gran Premio di Cina di Formula 1 ha subito un ribaltamento decisivo: Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly sono stati squalificati. Il reparto tecnico della FIA ha infatti riscontrato che due dei venti monoposto non raggiungevano il peso minimo richiesto dalle normative, mentre Hamilton risultava troppo basso, violando i regolamenti in vigore. Queste infrazioni hanno determinato la revoca delle posizioni in gara, modificando così la classifica finale e aprendo la strada a una serie di sorprese per le squadre rimanenti.

Leclerc aveva iniziato la gara dalla quinta posizione al circuito internazionale di Shanghai. Nelle prime giri, era riuscito a superare Max Verstappen, ma presto ha perso terreno a favore del compagno di Ferrari, Hamilton. Nonostante abbia subito danni all'ala anteriore in seguito a un contatto con Hamilton, Leclerc è riuscito a ridurre il distacco e a concludere la corsa al quarto posto, mentre Verstappen, recuperando rapidamente il ritmo, ha terminato al quinto e il suo compagno al sesto. Gasly, partito dalla sedicesima posizione, è salito all'undicesimo, rimanendo a soli sei secondi da Ollie Bearman, che si è aggiudicato l'ultimo punto disponibile.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Stroll e Sainz traggono vantaggio dalla squalifica

Le squalifiche di Hamilton, Leclerc e Gasly hanno permesso agli altri piloti di risalire la classifica e accumulare punti importanti. Il team tecnico della FIA, coordinato da Jo Bauer, ha comunicato ai commissari che sia la Ferrari sia l’Alpine presentavano una carrozzeria inferiore di un chilogrammo rispetto al minimo consentito, in violazione dell’articolo 4.1 del regolamento tecnico, comportando l’inibizione automatica.

Ferrari ha tentato di rimediare sostituendo l’ala anteriore priva del corretto endplate, ma la misura si è rivelata insufficiente a sanare l’infrazione. I tre piloti, pur essendosi presentati ai commissari, non sono riusciti a salvare le loro aspirazioni e le sanzioni confermate potrebbero favorire Lance Stroll e Carlos Sainz, con la possibilità di risalire, rispettivamente, dalla dodicesima alla nona posizione e, per lo spagnolo, dal tredicesimo al decimo, guadagnando così l’ultimo punto.

Qual è il risultato finale del Gran Premio di Cina 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato