Hamilton e Leclerc si scontrano nel GP di Cina

Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati protagonisti di un incidente che ha pesato sul risultato della Ferrari al Gran Premio di Cina.

Nel via libera caotico a Shanghai, i due piloti, che avevano superato Max Verstappen nella lotta per le posizioni, si sono scontrati già al primo giro. Il pneumatico posteriore destro di Hamilton ha colpito lo spoiler anteriore di Leclerc, provocando la caduta di alcuni frammenti in fibra di carbonio.

Nonostante il contatto, entrambi hanno proseguito la gara, con Hamilton che si è piazzato al quarto posto e Leclerc al quinto. Nel frattempo, Oscar Piastri ha mantenuto il comando sin dal via, mentre Fernando Alonso, a causa di un problema ai freni, è stato costretto ad abbandonare il suo Aston Martin nelle fasi iniziali.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Hamilton e Leclerc in contatto

I due piloti stanno ancora integrandosi all’interno della scuderia, dopo che la Ferrari ha scelto di ingaggiare il sette volte campione del mondo per sostituire Carlos Sainz. Questo cambio segna l’inizio di un nuovo capitolo per il team italiano, che purtroppo non ha ancora trovato il giusto ritmo in questa stagione, soprattutto se confrontato con McLaren e Mercedes. Tuttavia, Hamilton ha già dato prova del suo valore, conquistando la prima vittoria della squadra nella gara sprint del GP di Cina e dimostrando grande determinazione e qualità di guida.

L'incidente al primo giro ha danneggiato lo spoiler anteriore di Leclerc, ma il pilota non ha ritenuto necessario rientrare immediatamente ai box per una sostituzione. Durante i primi giri, Leclerc ha mantenuto un ritmo competitivo, seguendo da vicino il compagno di squadra e lottando per colmare il divario con i leader, come George Russell della Mercedes e i testimoni di McLaren. Nel contesto di un campionato particolarmente esigente, la Ferrari continua a lavorare intensamente per migliorare le proprie prestazioni e ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Guarda il GP della Cina in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato