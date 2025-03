F1 Ferrari Oggi: Leclerc esplode alla radio; Hamilton, travolto nel suo debutto

GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Ferrari di Domenica 16° marzo 2025 nel mondo della Formula 1.

La stagione di Formula 1 è iniziata in Australia con una delle gare più movimentate degli ultimi tempi, in cui la McLaren è riuscita a salvare la vittoria con Lando Norris, seguito sul podio da Max Verstappen e George Russell. ::: LEGGI DI PIÙ

Ferrari non ha vissuto una giornata positiva in Australia, come si è riflesso sia nelle posizioni in pista sia nella delusione di Charles Leclerc. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha debuttato finalmente con la Ferrari in un Gran Premio, vivendo una giornata che si è rivelata estremamente caotica per il pilota britannico. ::: LEGGI DI PIÙ

Charles Leclerc ha regalato un momento di ironia durante il Gran Premio d’Australia di ieri, protagonizzando uno scambio radio con la Ferrari riguardo al suo sedile. ::: LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato