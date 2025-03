Leclerc ammette il suo GRANDE ERRORE al GP d'Australia

Ferrari non ha vissuto una giornata positiva in Australia, come si è riflesso sia nelle posizioni in pista sia nella delusione di Charles Leclerc.

L'inizio della stagione 2025 è stato complicato per la Scuderia, con il pilota monegasco che ha affrontato un giorno difficile sul circuito di Albert Park a Melbourne, dove le condizioni di gara si sono dimostrate estremamente impegnative.

Problemi legati alla gestione dell'acqua e difficoltà nelle curve hanno contribuito a un risultato finale al di sotto delle aspettative per il pilota Ferrari.

Dopo la gara, Leclerc ha commentato le complicazioni affrontate durante quella corsa caotica in Australia, evidenziando come, guardando a posteriori, sia più semplice giudicare gli errori commessi in una situazione così complessa.

Cosa ha detto Charles Leclerc dopo la gara in Australia?

"È sempre più facile giudicare da fuori: ho commesso un errore. È stata una gara indubbiamente difficile e c'è sicuramente del lavoro da fare per analizzare e migliorare alcuni aspetti", ha dichiarato il pilota.

Ha poi osservato: "Ogni situazione ha le sue particolarità e ogni volta che ci troviamo ad affrontare determinate condizioni il compromesso diventa più marcato. Siamo consapevoli di queste difficoltà e stiamo concentrando i nostri sforzi per apportare i miglioramenti necessari."

"Il mio errore più costoso è stato in curva 11, dove ho perso il controllo della vettura e ho ceduto quattro o cinque posizioni. In quelle circostanze, il risultato avrebbe potuto essere un terzo o quarto posto e il racconto della gara sarebbe stato completamente diverso", ha concluso Leclerc.

