Risultati F1 di oggi: Norris domina; Antonelli brilla e Hamilton fa il suo debutto al GP d'Australia

La stagione di Formula 1 è iniziata in Australia con una delle gare più movimentate degli ultimi tempi, in cui la McLaren è riuscita a salvare la vittoria con Lando Norris, seguito sul podio da Max Verstappen e George Russell.

Sul circuito di Albert Park in Australia la pioggia ha complicato terribilmente le cose per i piloti fin dal giro di formazione, a partire da Isack Hadjar, che si è schiantato contro il muro e si è ritirato prima ancora che la gara iniziasse. Subito dopo il primo giro, fu Jack Doohan a perdere il controllo della vettura su un rettilineo e a finire fuori pista, uscendo dalla sua gara di casa prima di completare il primo giro, lasciando spazio alle voci su Franco Colapinto.

Anche quando la Safety Car era in pista, i problemi continuavano, poiché la Williams di Carlos Sainz era soggetta a guasti che gli impedivano di manovrare correttamente. e fece una mossa strana che lo mandò a sbattere contro un muro senza riuscire a fermarsi e concludendo la sua prima gara con la sua nuova squadra. Soltanto all'ottavo giro di gara la Safety Car venne rimossa e le vetture rimanenti poterono riprendere a gareggiare liberamente.

Al 18° giro, un grave errore di Max Verstappen nella ghiaia ha permesso a Oscar Piastri di conquistare facilmente il secondo posto, portando tranquillità al team Papaya.

Il complicato weekend di Fernando Alonso si è concluso al 34° giro, quando ha avuto un violento scontro con il muro ed è stato costretto al ritiro dalla gara, dando il via alla stagione nello stesso modo amaro in cui l'aveva conclusa con l'Aston Martin nel 2024. Ciò ha costretto la Safety Car a intervenire nuovamente per diversi giri, consentendo la libera circolazione fino al giro 41.

Al giro 45, è successo l'impensabile. Quando la McLaren sembrava essersi assicurata un 1-2 in gara, le due papaya car, sia Oscar Piastri che Lando Norris, hanno commesso grandi errori e sono caduti dal podio, dando a Verstappen l'opportunità di vincere la gara.

Una serie di eventi ha fatto entrare nuovamente la Safety Car dopo che Liam Lawson è andato a sbattere contro il muro e Gabriel Bortoleto è uscito di pista, ritirandosi entrambi dalla gara. La Safety Car è entrata nuovamente in pista al giro 52, lasciando gli ultimi cinque giri ai piloti per cercare di migliorare le proprie posizioni; il debuttante Andrea Kimi Antonelli ne ha approfittato per risalire al quinto posto in gara, diventando con ampio margine il migliore tra i debuttanti.

Come si è concluso il Gran Premio d'Australia 2025?

