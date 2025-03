Hamilton vive un'altalena di sensazioni al suo debutto in Ferrari

Lewis Hamilton ha debuttato finalmente con la Ferrari in un Gran Premio, vivendo una giornata che si è rivelata estremamente caotica per il pilota britannico.

Il debutto in rosso ha offerto un mix di emozioni: momenti in cui ha potuto guidare in testa e situazioni in cui la sua vettura ha dovuto affrontare continui imprevisti. Fin dal via, l’obiettivo principale era portare l’auto a termine in una sola soluzione, mentre il pilota si trovava costretto a gestire un ventaglio di possibilità che hanno messo alla prova sia la strategia che la resistenza fisica e mentale.

Le difficili condizioni atmosferiche a Melbourne hanno trasformato il Gran Premio d’Australia, disputato ad Albert Park, in una vera odissea per l’intera griglia, causando numerosi abbandoni.

In una gara in cui il primissimo intento era evitare danni irreparabili alla vettura, Hamilton ha sperimentato una corsa fatta di alti e bassi: da brevi momenti in cui ha guidato al comando, fino a un calo di prestazioni che lo ha visto concludere in decima posizione, in un contesto dove ogni curva e ogni strategia hanno giocato un ruolo decisivo.

Cosa ha detto Lewis Hamilton dopo il GP d’Australia?

"Sono grato di essere riuscito a finire la gara e, almeno, di aver preso un punto. Tuttavia, il risultato non è esattamente quello che mi aspettavo, soprattutto considerando tutte le novità e le difficoltà a cui ho dovuto abituarmi", ha spiegato il pilota britannico su F1 TV.

"Abbiamo effettuato dei cambiamenti importanti, che per oggi hanno evidenziato una risposta dell’auto decisamente imprevedibile".

"Sono fiducioso che nella prossima gara riusciremo a mettere il veicolo nella giusta armonia, sfruttando tutto il potenziale che sappiamo esistere".

