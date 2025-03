F1 Oggi: Le ultime sul ritiro di Hamilton; Il grande stipendio di Newey

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Fórmula 1 di domenico 9° marzo 2025 in Formula 1.

Juan Pablo Montoya ritiene che le ambizioni di Lewis Hamilton per il titolo dipenderanno in larga misura dalla sua collaborazione con Charles Leclerc.

Adrian Newey si è ufficialmente unito al team di Aston Martin in Formula 1 lo scorso lunedì 3 marzo. La sua partenza dalla Red Bull Racing è stata uno degli argomenti più discussi dell'anno passato, specialmente per via del presunto salario da capogiro del celebre progettista.

Juan Pablo Montoya è convinto che Charles Leclerc possa trarre grande beneficio dal lavoro di squadra al fianco di Lewis Hamilton in Ferrari.

Lewis Hamilton è stato avvistato mentre lasciava una riunione privata a Monaco, che sembrava averlo visto incontrare Toto Wolff, il dirigente della Mercedes in Formula 1.

