Rivelato l'incontro PRIVATO di Hamilton con Wolff dopo l'uscita della Mercedes

Lewis Hamilton è stato avvistato mentre lasciava una riunione privata a Monaco, che sembrava averlo visto incontrare Toto Wolff, il dirigente della Mercedes in Formula 1. Poco dopo l'incontro il pilota è apparso in sella a una MV Agusta F4 personalizzata, ribadendo il suo stile inconfondibile. L’annuncio del suo passaggio da Mercedes a Ferrari ha scosso il mondo della F1, segnando un cambiamento inaspettato nella sua carriera e lasciando Wolff, inizialmente incredulo, a dover accettare questa decisione audace.

Nonostante lo scetticismo iniziale, Wolff ha manifestato sincera soddisfazione nel vedere Hamilton, ora quarantenne, indossare i colori della scuderia rivale. Il dirigente austriaco ha sottolineato che il legame di amicizia instaurato con il campione rimarrà intatto, come dimostrato durante il lancio in diretta di F1 75 a febbraio, quando i due si sono incontrati in un clima disteso, privo di tensioni.

Lewis Hamilton now races for Ferrari

Toto Wolff faces his first F1 season without Lewis Hamilton

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Hamilton visto a Monaco

Secondo Piston Brothers, soliti cronisti degli avvistamenti di piloti e dei loro veicoli di lusso a Monaco, Hamilton è stato notato mentre usciva dalla residenza di Wolff. Sebbene l’evento non sia stato ancora confermato ufficialmente, le immagini diffuse conferiscono credibilità alla notizia. In un video pubblicato sul canale YouTube dei Piston Brothers, intitolato “Lewis Hamilton Leaving Toto Wolff’s House after a Private Meeting for F1 2025 in Monaco!!”, il campione viene ripreso mentre si imbarca sulla sua MV Agusta F4 su misura, una motocicletta decorata con le sue iniziali e una targa dorata riportante il suo nome completo, dettagli che non passano inosservati.

I fan hanno anche evidenziato la passione di Hamilton per il mondo delle motociclette, alimentando le voci secondo cui potrebbe essere interessato a prendere le redini del team KTM in MotoGP. Nonostante circolino notizie su possibili difficoltà finanziarie all’interno del gruppo, al momento non c’è alcuna conferma ufficiale e KTM ha ripreso la produzione dopo aver ottenuto il via libera grazie a un piano di ristrutturazione approvato dai creditori.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato