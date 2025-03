Juan Pablo Montoya è convinto che Charles Leclerc possa trarre grande beneficio dal lavoro di squadra al fianco di Lewis Hamilton in Ferrari. La Scuderia, che ha ritrovato la coppia più temibile della Formula 1, spera di vedere questa sinergia tradursi in risultati concreti, soprattutto dopo un periodo in cui le prestazioni erano state altalenanti.

In un'intervista rilasciata a OnlineCassino, l'ex pilota colombiano ha spiegato che la collaborazione con Hamilton rappresenta un'occasione unica di crescita per Leclerc.

"Se Charles riuscirà a giocare con intelligenza e a imparare dall’esperienza di Lewis, questo lo renderà ancora più completo. Sarà difficile accettare subito di dover imparare da un campione, ma se riuscirà a farlo, potrà contribuire allo sviluppo della vettura e dare una spinta in più al ritorno di Ferrari ai vertici del mondiale. In effetti, se in una gara Hamilton dovesse trovarsi in difficoltà, Charles potrebbe emergere vincitore, mentre se Hamilton otterrà il primo posto, il collega potrà comunque accumulare preziosi punti", ha osservato Montoya.

