La stella della Ferrari ha firmato un NUOVO ruolo in una dichiarazione ufficiale

Charles Leclerc, la stella della Ferrari in Formula 1, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera.

Il pilota monegasco lancia un progetto solista che si arricchisce di un accordo ambizioso, capace di ampliare i suoi orizzonti ben oltre la pista.

Nella stagione 2025, Leclerc affronterà le gare in compagnia di un compagno d’eccezione: il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

I due puntano con decisione a riportare Ferrari ai fasti e al prestigio di una volta. Una vittoria in qualifica significherebbe per la Scuderia la prima incoronazione per un pilota dal 2007, mentre l’obiettivo resta quello di riconquistare il titolo costruttori, ambito non più raggiunto dal 2008, nonostante una rimonta combattuta che, la scorsa stagione, aveva visto Ferrari scendere a soli 11 punti di distanza dal traguardo in una lotta serrata contro la McLaren.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton pronti a riportare il successo alla Ferrari

Charles Leclerc, talento anche fuori pista, si esprime in chiave musicale

Il lancio solista di Leclerc prende una spinta decisiva

Fuori dalle piste, Leclerc compie un ulteriore passo avanti firmando come ambasciatore globale della rinomata marca di whisky scozzese di lusso, Chivas Regal.

Questa collaborazione rafforza non solo la sua immagine, ma alimenta anche la sua carriera musicale. Il pilota, 27 anni, ha recentemente pubblicato i singoli "MC24" e "SIN24", in cui i suoi assoli di pianoforte raccontano le emozioni e i pensieri che lo accompagnano durante le gare.

L’iniziativa si concretizzerà in un evento particolare: un bar pop-up, denominato "Leclerc's", aprirà a Melbourne in vista del Gran Premio d’Australia del 16 marzo.

In quest’occasione, musica e whisky si fonderanno in cocktail esclusivi, creati appositamente per l’evento, mentre lo stesso Leclerc condividerà la sua passione con i tifosi.

"Il successo si ottiene combinando le note giuste, sia in pista che fuori," ha dichiarato il pilota.

"Il mio lavoro richiede tempo, precisione e dedizione, ma ciò che mi spinge davvero è il percorso intrapreso, le mie passioni e i momenti condivisi".

"Chivas Regal incarna questo spirito, invitando ognuno a trovare il proprio ritmo e a celebrare ogni vittoria, grande o piccola. Sono entusiasta di ridefinire il concetto di successo insieme a loro e di condividere questa esperienza con i fan."

