Aloisio Hernández

Sábado 21 Enero 2023 14:20 - Actualizada: 18:44

Charles Leclerc confesó cómo aprendió a adaptar su actitud a un entorno tan especial como lo es Ferrari.

En 2023, el monegasco ya estará disputando su quinta temporada con la Scuderia. Se siente visiblemente confiado allí y ha aprendido mucho a lo largo de los años. Tanto es así que hoy en día sabe perfectamente cómo adaptar su actitud de acuerdo con las situaciones encontradas.

"Soy una persona muy auténtica, que nunca fuerza nada. Creo que todo va bien con el equipo y con los tifosi.

Leclerc finalizó 2° en el Campeonato pasado

"Ferrari es como mi segunda familia, crecí. Al principio, Tuve que conocer a este gran equipo y fue bastante intimidante. Hoy me siento muy cómodo con todos, conozco a todos y siempre tengo en mente nuestros objetivos", aseguró.

Tiempos difíciles

Charles explicó que no le teme a sus reacciones en momentos difíciles: "Tengo confianza. Sé que puedo expresar lo que necesito. Soy constantemente honesto sobre lo que tengo que expresar cuando las cosas van mal. Y es exactamente lo mismo cuando las cosas van bien.

"Me parece que funciona muy bien. Sí, a veces soy duro. Pero nunca me derramo en público. Creo que no tiene nada muy útil, no me verás haciendo eso. Como dije, crecí en Ferrari, así que identifiqué cuál era la forma correcta de actuar. Sé cómo hacerlo", finalizó.