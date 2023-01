Aloisio Hernández

Miércoles 18 Enero 2023 16:43

Julio César Chávez es uno de los más grandes boxeadores de México y de la historia, y recientemente compartió detalles de la divertida anécdota que tuvo con Sergio Pérez.

El piloto mexicano y el boxeador coincidieron durante los primeros pasos del corredor en el automovilismo; sin embargo, eso no fue motivo para que el conductor no le diera una dosis de adrenalina a Chávez alrededor de un circuito.

En entrevista para ESPN, Julio César compartió lo que pasó con el actual piloto de Red Bull Racing.

"Yo a Checo lo conozco desde hace, cuando estaba chico, apenas empezaba, todavía no entraba la Fórmula Uno se me hace y un día me dio un ride, me dio una vuelta en el autódromo como a 250 km/h y le dije una grosería.

El mexicano tuvo la mejor temporada de su carrera

"Se me quedo viendo y le dije bájame cabrón porque nos vamos a matar y me hizo así 'uuuuuuy' y me le bajé. Desde ese entonces no lo he saludado", contó el campeón.

Talento reconoce al talento

El ilustre pugilista también tuvo palabras de elogio hacia el corredor número 11: "Checo ha hecho un gran trabajo la verdad, es increíble lo que ha hecho. Creo que él se merece todo ahorita", concluyó.