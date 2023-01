A pesar haber pedido el subcampeonato y no haber podido continuar en la pelea por el título, Sergio Pérez tuvo la mejor temporada de su carrera en 2022. Esto fue reconocido por la Fórmula 1 este miércoles.

Gracias a un comienzo espectacular que incluyó la victoria en el GP de Mónaco, Checo tuvo la oportunidad de estar dentro de la pelea por el campeonato con Max Verstappen y Charles Leclerc.

Sin embargo, una serie de problemas en la puesta a punto de su monoplaza y algunos abandonos, el mexicano no logró encontrar las sensaciones para poder llevar su RB18 hasta el límite.

Aunque se recuperó al final y hasta pudo volver a ganar una carrera (GP de Singapur), únicamente pudo pelear por la segunda posición con el monegasco de Ferrari, misma que perdió en la última carrera del año.

La F1 notó el gran año que tuvo el número 11 y publicó un gráfico en sus redes sociales con todos los puntos que ha hecho por temporada.

Destaca, obviamente, las 305 unidades de 2022 y los sorprendentes 101 con Force India en 2016.

A continuación puedes ver la imagen completa.

