Después de una temporada 2022 complicada debido a un Mercedes W13 insuficientemente eficiente, Lewis Hamilton ha decidido viajar para recargar sus baterías en vista del inicio de la próxima campaña.

El año pasado, el británico no pudo ganar una sola carrera, la primera desde su debut en la F1 en 2007, y su equipo ha estado impotente durante mucho tiempo frente a la competencia.

Hamilton también sufrió físicamente por el fenómeno de rebote que afectó especialmente a su monoplaza. Entonces, en un intento por volver a la cima, el siete veces campeón del mundo depende de su talento y preparación.

Actualmente, se encuentra entrenando en la Antártida, donde podemos observarlo corriendo en medio de... ¡Pingüinos y focas!

Lewis Hamilton is training with penguins and seals in Antarctica.



He really is built different 😅🥶 pic.twitter.com/9KNwh3J4yc