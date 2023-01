Redacción GPFans

Viernes 13 Enero 2023 04:36

Lewis Hamilton ha revelado lo que él cree que es la barrera más prohibitiva para evitar que las personas de color sigan carreras en el automovilismo.

El siete veces campeón de F1, que sigue siendo el único piloto de color en la parrilla, ha abierto el camino en la búsqueda de aumentar la diversidad en todas las áreas del deporte.

Hablando en el documental de la BBC 'We Are England: Born to Race', que sigue a los pilotos de color Ruben Stanislaus y Lewis Appiagyei, Hamilton ofreció una visión de los problemas iniciales de su propia carrera.

"Creo que las mayores dificultades fueron la diferencia de carrera, obviamente, ser la única persona de color en la pista", dijo el piloto de Mercedes.

"Hay una falta de diversidad en la parte superior de las grandes organizaciones y empresas, hasta el fondo y hay muy poco liderazgo negro."

"Entonces, armé esta comisión para tratar de averiguar cuáles son esas barreras para las comunidades jóvenes y desatendidas que intentan ingresar a este deporte. ¿Por qué no solicitan empleos? ¿Por qué no están siendo alimentados desde la universidad?"

"Y también, las personas particularmente de ascendencia africana y caribeña, sus padres, porque no ven a nadie aquí que se parezca a ellos, nunca dicen 'Ese es un lugar en el que podrías estar'. "

Cuando se le preguntó qué se debe hacer para eliminar las barreras, Hamilton admitió: "El problema con nuestro deporte es que es caro."

"Pero hay mucha gente por ahí hoy, empresas, que buscan mejorar la diversidad y la inclusión. Hay muchas empresas que quieren asociarse con el mensaje correcto. Entonces, no es solo lo que haces en la pista, sino que es cómo te manejas cuando pierdes".