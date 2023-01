Redacción GPFans

Viernes 13 Enero 2023 07:17

Günther Steiner, director del equipo Haas, comentó por qué se negó a hacer una oferta "barata" a Mick Schumacher.

El equipo estadounidense de F1 se separó del joven de 23 años al final de la temporada 2022 y contrató a Nico Hülkenberg para reemplazarlo. Schumacher luego aceptó una oferta para convertirse en el piloto de reserva del equipo Mercedes.

Relacionado: "Mick Schumacher se fue de Haas por falta de experiencia"

Cuando se le preguntó en una entrevista de final de temporada con GPFans si Haas le había ofrecido a Mick la oportunidad de continuar como reserva, Steiner respondió: "No le pregunté, para ser honesto.

Mick tuvo varios choques importantes en la campaña pasada

"Siempre es difícil para alguien, si ha conducido para un equipo, ser relegado al estado de piloto de reserva. No creo que hubiera estado contento con esa situación.

"Él no se acercó a mí por no darle esa opción. Es un poco fácil preguntarle: 'No te dejaremos conducir el auto en 2023, pero ¿te gustaría ser el piloto de reserva?'", compartió.

La confianza

El hijo del káiser tuvo una mejor temporada en 2022, anotando puntos en dos ocasiones después de fallar en su primer año como novato.

Hablando después de unirse a Las Flechas de Plata, Mick dijo: "Tomo esto como un nuevo comienzo y estoy emocionado y agradecido con Toto [Wolff] y todos los involucrados por haber depositado su confianza en mí", concluyó.