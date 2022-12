Redacción GPFans

Miércoles 28 Diciembre 2022 09:13

Guenther Steiner ha explicado la desventaja ineludible que enfrentó Mick Schumacher cuando se decidió su destino en Haas.

Haas ha elegido reemplazar a Schumacher, de 23 años, con el veterano piloto Nico Hulkenberg para la temporada 2023.

Mick había mostrado una gran mejora durante su segunda temporada, pero no pudo convertir sus actuaciones en puntajes consistentes y cuando se agregaron a la mezcla una serie de choques costosos y extremadamente dañinos, la escritura estaba en la pared. .

Además de esto, estaba el deseo de Haas de presentar un piloto con más experiencia, un criterio imposible de cumplir para Schumacher.

“Necesitamos decir, nuevamente, porqué cambiamos; lo expliqué muy bien. Lo que buscábamos no lo tiene porque es demasiado joven. Es difícil decir, si hubieras hecho esto, aquello y lo otro, él podría haberse quedado.

"Lo que buscábamos, para levantar el equipo, Nico tenía (experiencia) pasada más larga, y no se puede recuperar el tiempo. Esa fue la circunstancia, no es que no fuera lo suficientemente bueno como conductor", aseguró a GPFans.

"Ir por otro lado"

Steiner insistió en que el plan del equipo pasaba por el oficio de Hulkenberg, quien tiene muchos más años que Mick en la Fórmula 1.

“Es una combinación de cosas. Queremos sacar adelante al equipo, así que decidimos ir con un tipo diferente de piloto, uno con experiencia. Por eso decidimos ir por el otro lado”, apuntó.

Información adicional de Ian Parkes