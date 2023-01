Netflix ha proporcionado un primer vistazo a la quinta temporada de 'Drive to Survive' y también confirmó la fecha de lanzamiento.

La serie documental se lanzará en el popular servicio de transmisión el 24 de febrero, una semana antes de la primera sesión de práctica del viernes de la temporada 2023 en el Gran Premio de Bahréin.

Relacionado: Lewis Hamilton: Drive To Survive da más emoción a los fans de la Fórmula 1

La serie reflejará los eventos de la segunda campaña ganadora de campeonato de F1 de Max Verstappen, además de presentar imágenes nunca antes vistas y entrevistas de pilotos, directores de equipo y otras personalidades prominentes dentro del deporte.

The wait is almost over.



Season 5, coming February 24, only on @netflix! 📺#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/8aoFRz18aN