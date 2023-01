Redacción GPFans

Viernes 6 Enero 2023 10:49

Pierre Gasly, nuevo piloto de Alpine, señaló los intentos de los medios de "crear una historia" a partir de su relación pasada con Esteban Ocon.

Los dos pilotos franceses serán compañeros de equipo esta temporada después de que Gasly se mudara al equipo con sede en Enstone para reemplazar a Fernando Alonso, que se dirigía a Aston Martin.

Mientras que Gasly y Ocon se mostraron sonrientes cuando se anunció la asociación, sus carreras juveniles se vieron afectadas por una intensa rivalidad.

Sin problemas

Esto se ha vuelto a poner en primer plano antes de la nueva campaña, pero Pierre ha querido descartar los temores de cualquier resentimiento dentro del equipo.

“Siempre vas a tener estas charlas, y siento que los medios están tratando de crear una historia a partir de eso”, dijo Gasly a GPFans en una entrevista de fin de año.

“No es un secreto para nadie que nuestra relación ha tenido altibajos a lo largo de los años. Estábamos muy unidos. Esteban es el tipo que conozco desde hace más tiempo en este paddock.

“Lo conozco desde que tenía seis años. Ahora tenemos 26 años y los niños que éramos en ese momento en comparación con los jóvenes, adolescentes, hombres jóvenes.

Gasly y Ocon durante la presentación del equipo para 2023

"Eres un hombre correcto, tienes control total sobre tu vida, diferentes responsabilidades. Hemos cambiado mucho y desde que llegamos a la F1, definitivamente hemos despejado algo de polvo.

“Él está enfocado en su carrera, yo estoy enfocado en la mía, y conocemos las responsabilidades de representar al mayor fabricante de automóviles en Francia. No estamos luchando por un campeonato regional o un campeonato nacional en los días de karting, y lo entendemos.

“No me preocupa que sepamos realmente cómo trabajar juntos. Eso es para su beneficio, eso es para mi beneficio, eso es para el beneficio del equipo, y eso no me preocupa", finalizó.