Redacción GPFans

Jueves 29 Diciembre 2022 10:25

Esteban Ocon avisó que entre él y Pierre Gasly no hay ni habrá problemas y que cualquier historia que se cuente al respecto no es real.

Reconoció que la prensa busca que exista algo más que sólo rivalidad deportiva, pero insistió en que no pasará.

"Lo es, porque realmente no hay un gran drama. Entiendo que les gustaría más drama, ¡porque tienen artículos que escribir! Pero no, no hay nada de eso", aclaró en palabras a Motorsport.com.

De niños ambos coincidieron en el karting y eso creó una disputa que después parecía trasladarse a la Fórmula 1 en Alpine.

"Cuando nos reunimos con los jefes, tuvimos una buena charla durante 10, 15 minutos, recordando también los tiempos de juventud que publiqué en Instagram con mi padre montando neumáticos y los dos con seis o siete años", rememoró.

Optimista

Esteban piensa que ahora las cosas serán completamente diferente y el surgir de sitios cercanos hará que su relación también sea estrecha.

"Es una historia increíble. Los dos venimos de una región muy cercana, entrenábamos en la misma pista. La primera vez que Pierre se subió a un kart, era mi kart. Es increíble, una locura.

"Creo que tenemos una gran historia que escribir en conjunto con este equipo", agregó.