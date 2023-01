Redacción GPFans

Carlos Sainz padre se salvó de una sanción de control de carrera en el Rally Dakar después de que su hijo Carlos Sainz le echara una mano durante los trabajos de reparación. Esto está prohibido por una normativa.

Sainz padre es un veterano del Rally Dakar con tres victorias, pero el español casi se va al bote. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a Sainz y su copiloto deteniéndose para realizar trabajos de reparación en el freno trasero izquierdo.

Su hijo Carlos, que sigue de cerca a su padre en un helicóptero, observa desde la distancia y decide echar una mano.

Las imágenes muestran al piloto de Ferrari cerrando la puerta del Audi RS Q e-tron después de que los dos regresaran detrás de la rueda; sin embargo, esto está prohibido por las normas, que establecen que no se permiten interferencias externas.

Por lo tanto, los comisarios de la FIA iniciaron una investigación sobre el incidente, pero finalmente decidieron no emitir una sanción. Esto se debe a que la ayuda de Sainz júnior no fue por iniciativa de los pilotos, y como resultado no puede ser vista como una infracción.

Funcionamiento ejemplar

Los comisarios han subrayado que esta acción no debe generar dudas entre los demás participantes. Según los directores de carrera, "pilotos muy conocidos del automovilismo" deben dar ejemplo al resto de participantes.

“El Rally Dakar es parte del Campeonato del Mundo FIA y es importante que se sigan los principios deportivos. También es importante evitar situaciones que generen dudas”, se lee en el comunicado de los comisarios.

