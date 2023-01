Redacción GPFans

Jueves 5 Enero 2023 10:43

Carlos Sainz junior está en Arabia Saudita para apoyar a su padre Carlos senior durante el Rally Dakar y aseguró estar interesado en la categoría. Este último participa en el evento del desierto con el equipo Audi Sport en un Audi RS Q e-tron.

Sainz senior se llevó la victoria de la primera etapa a pesar de un pinchazo; sin embargo, en la tercera etapa perdió el liderato de la clasificación tras dañarse una rueda trasera y también en la cuarta etapa perdió varios minutos con el Toyota de Nasser Al-Attiyah.

Tras la quinta etapa de hoy, Sainz senior, que ha ganado 47 etapas de Dakar hasta el momento, es cuarto en la clasificación a 35 minutos de distancia.

Colapso del corazón

“Es la primera vez que sigo a mi padre en el Dakar desde un helicóptero”, dijo el piloto de la Scuderia a RTL7.

"La primera vez que lo vi, tuvo que detenerse con un neumático pinchado. 'Me iré, tengo mala suerte o algo así', pensé. Casi me da un infarto. Cuando se detuvo, pensó que su rally había terminado; sin embargo, cambió su neumático y siguió adelante.

"Gracias a Dios, solo duró dos minutos. Es una experiencia increíble seguir los autos desde un helicóptero. Es realmente especial".

"Sí, ¿por qué no? Siempre he seguido el Dakar, me encanta. Estoy demasiado ocupado con mi vida y la Fórmula 1 en este momento, pero nunca se sabe en el futuro" dijo Carlos júnior cuando se le preguntó si también podría participar en el Rally Dakar en el futuro.

"Dejo todas las opciones abiertas. He hecho rallies antes de correr y probé todoterreno, pero realmente nunca he probado un coche Dakar. Tal vez deberíamos pedirle a Ferrari que haga uno, pero dudo que eso suceda", bromeó el madrileño.