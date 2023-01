Redacción GPFans

Domingo 1 Enero 2023 10:26

Carlos Sainz Jr. y Carlos Sainz Sr. empezaron el 2023 de forma espectacular: con una victoria del segundo en la primera etapa del Rally Dakar.

El piloto de Ferrari nunca había visto a su padre competir en esta prueba. Su debut ya está marcado por el triunfo.

El heredero valoró este primer lugar en Arabia Saudita y consideró que es la mejor forma de comenzar para los suyos.

“Esperamos que sea un año bueno. Ha empezado verdaderamente bien hoy, un primer día precioso para la familia Sainz", declaró a la prensa tras la carrera que su padre ganó junto a Lucas Cruz.

Además, quiere que simplemente sea el comienzo y que los dos puedan disfrutar de un 2023 a pedir de boca.

"Esperamos también que sea un año bonito para el otro Sainz (refiriéndose a sí mismo) y para Ferrari”, agregó.

La remontada

El comienzo fue duro porque a Sainz y a Cruz se les ponchó una llanta. El Jr. pensó que estaba mufando a su padre, pero eso cambió con la remontada.

“Al inicio no ha sido la experiencia más bonita el mundo. Porque es la primera vez que cojo un helicóptero para seguir a mi padre en el Dakar y solo ver la salida, nos subimos al helicóptero y nos vamos a buscarle, y lo encontramos y veo que está parado.

"Y digo: ‘Ya empezamos… No sé si le he dado mala suerte o qué pasa aquí’, pero se ha repuesto rápido y luego ha recuperado el tiempo perdido, pero se pueden imaginar el mal rato que he pasado ahí”, explicó.

Carlos piensa que su papá deseaba el primer lugar al ser visto por él y por el resto de su familia.

“Luego del pinchazo ha continuado rápido, ha ganado la etapa después de pinchar y es algo especial. Creo que hoy quería ganar delante de nosotros”, añadió.