Redacción GPFans

Jueves 5 Enero 2023 04:00

David Coulthard cree que el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, no debería hacer la vista gorda ante las críticas justificadas de los medios. Según el expiloto de Fórmula 1, no solo debes escuchar a la gente que está de acuerdo contigo.

Red Bull Racing ha sido criticado varias veces en los últimos meses por exceder el límite presupuestario y la forma en que Max Verstappen ganó el campeonato mundial en 2021.

Durante el fin de semana de la carrera en México, el equipo incluso decidió transmitir Sky Sports boicot, luego de que el reportero Ted Kravitz insinuara en varias ocasiones que Lewis Hamilton habría sido arrebatado de su octavo título mundial por el holandés. Horner llamó a su equipo un blanco "fácil" para las críticas en ese momento.

Diferentes opiniones

En conversación con The Mirror, Coulthard -expiloto de Red Bull Racing- dice que no está del todo de acuerdo: "Cuando se trata a los medios de comunicación, todos tienen derecho a interpretar los hechos según su campo de visión particular."

"Miro la Fórmula 1 desde la perspectiva de un ex piloto, así que tengo una opinión sobre muchas cosas que otros no opinan. Pero eso no significa que esas opiniones no cuenten. Si solo ves cosas de personas que están de acuerdo contigo o dicen cosas buenas sobre ti, esa es una visión muy limitada de la vida".

Acepte las críticas

El británico continuó: "Sospecho que McLaren es sensible a ciertas críticas, y Mercedes también ha recibido algunas críticas en su era dominante . Solo tienes que aceptarlo."

"Por ejemplo, no puedo ni imaginarme cuántas críticas recibe Ferrari todos los días en Italia. Es una expresión antigua, pero como decía Mark Webber: Para saber lo que es ser alguien, primero tienes que caminar una milla en sus zapatos. Red Bull y Christian serán sensibles a cualquier tipo de crítica sobre lo que están haciendo porque es personal".