Redacción GPFans

Martes 3 Enero 2023 08:20

Fernando Alonso avisó que no le interesa ser dirigente de ninguna escudería cuando termine su carrera como piloto.

Si bien es cauto al declarar esto, no está seguro de que pueda disfrutar de esa función tanto como competir.

"No quiero cerrarme ninguna puerta, pero en este momento ser jefe de un equipo no está arriba en mi lista de deseos.

"Nuestro trabajo implica viajar constantemente y puedo sobrellevarlo porque es un trabajo que me encanta hacer. Si tuviera que viajar tanto para hacer algo que no me gusta, me quedaría sin pilas rápidamente", contó en charla con Auto Motor Und Sport.

El español es el piloto más veterano de la parrilla. Tiene 41 años y dos de contrato con Aston Martin.

"Seguiré mientras pueda darlo todo"

Fernando explicó que va a continuar corriendo mientras tenga la capacidad de entregarse por completo. En cuanto eso cambie, él tomará una decisión.

"Seguiré pilotando siempre y cuando tenga la sensación de que todavía puedo dar el 100%. Así que probablemente estaré en la F1 otros dos o tres años.

"Tengo que hacer muchas cosas de manera diferente a mi edad. El entrenamiento, los viajes, los eventos... La Fórmula 1 es cada vez más exigente. Tienes que organizarte bien para no quemarte", agregó.