Redacción GPFans

Lunes 2 Enero 2023 07:16

Fernando Alonso es uno de los pilotos más valorados en la Fórmula 1. Sebastian Vettel ha sido el último en unirse a su lista de seguidores.

El alemán, a quien reemplazará en Aston Martin a partir de este año, ha reconocido el talento del español y lo ha calificado como su oponente más complicado.

La época a la que Sebastian se refiere es al 2010 y temporadas posteriores. Él corría con Red Bull y su contrincante, con Ferrari. Esa fue la última vez que el asturiano pudo ser campeón de la Fórmula 1.

"Admiro a Fernando como competidor. Probablemente ha sido el rival más difícil y duro que he tenido. Especialmente en los primeros años tuvimos batallas cerradas al final de los campeonatos, tanto en 2010 y especialmente en 2012, que sigue siendo unos de mis momentos favoritos", contó al podcast Beyond The Grid.

A partir de ahí destaca que no ha perdido su hambre de triunfo y que tampoco ha dejado de ser competitivo en cada carrera, aunque haciéndolo en forma leal y limpia.

"Califico a Alonso con una nota muy alta como piloto. Creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera... y todo eso no lo ha perdido. Siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso cuando se trata de carreras rueda a rueda. He disfrutado mucho con él en pista", agregó.

"No lo conozco"

A pesar de todo el tiempo que han compartido en la Fórmula 1, su relación nunca fue más allá. Vettel admitió que sólo se respetan, pero que no son amigos.

"Como persona, sin embargo, no lo conozco de verdad. No diría que no nos llevemos bien, creo que nos respetamos mutuamente, pero creo que nunca nos hemos conocido realmente, no hemos pasado tiempo junto o hablado fuera de las carreras.

"Pero, como persona, probablemente no tengamos la mejor de las relaciones porque simplemente no nos conocemos tan bien. Tal vez no tuvimos ese momento como he tenido con Hamilton (se refiere al incidente acaecido en Bakú en 2017), que nos unió, tal vez somos demasiado diferentes. Tenemos las carreras como una pasión común, pero en todos estos años nunca sucedió que nos conociéramos", detalló.