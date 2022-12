AlphaTauri se ha convertido en el tercer equipo de F1 en confirmar el lanzamiento de su auto para 2023.

El equipo con sede en Faenza siguió a Aston Martin y Ferrari al confirmar que presentará el AT04 el 11 de febrero, pero con un giro inesperado, ya que se quitarán las envolturas del automóvil en Nueva York.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u