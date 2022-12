Red Bull publicó un video en línea sobre los aspectos más destacados de la temporada con el jefe del equipo, Christian Horner, mirando hacia atrás junto con Max Verstappen y Sergio Pérez. Sin embargo, no se habla del momento más hermoso de Pérez en 2022, y esto está causando revuelo.

El equipo aseguró ambos campeonatos este año, con Verstappen en excelente forma. Sus quince victorias rompieron el récord de trece establecido anteriormente por Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

El propio Pérez sumó dos victorias en Mónaco y Singapur, pero se perdió por poco el segundo puesto de la clasificación. Esta posición fue para Charles Leclerc de Ferrari.

Muchos momentos se comentan durante el vídeo de Red Bull, como los fines de semana de carreras en Japón y Estados Unidos (títulos se decidieron allí), así como las mejores victorias de Verstappen y los mejores momentos de Sergio. Es durante la discusión de los triunfos del mexicano en 2022 que hay un momento sorprendente.

El mayor logro de Checo en la Fórmula 1 hasta la fecha, ganar el Gran Premio de Mónaco, es omitido aparte de una sola escena de él saltando a la piscina para celebrar y una parte doblada de la radio del equipo de Horner, que solo alimenta el fuego de lo que se ve como una discusión entre el mexicano y Max durante ese fin de semana. Una pelea que finalmente llevó a todos los problemas en torno a las órdenes del equipo en Brasil.

Después de verse envueltos en otra polémica innecesaria debido al trato de sus pilotos, ahora por el video conmemorativo de la temporada 2022, la escudería de Red Bull ha decidido tomar acciones correctivas para dejar claro que no hay trato diferenciado con sus corredores.

La polémica se suscitó cuando, después de anunciar el video con lo mejor del exitoso año del equipo austriaco, narrado por sus dos pilotos y el jefe del equipo, Christian Horner, la gente notó la omisión del triunfo en el Circuito Callejero de Mónaco del mexicano.

Como medida correctiva ante esta situación, las cuentas oficiales han presentado ahora un clip exclusivo sobre Checo, haciendo referencia a su pole position en Arabia y sus victorias en Mónaco y Singapur, catalogándolo como el "piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos".

The most successful Mexican driver in #F1 history 🇲🇽