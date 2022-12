Carlos Sainz recibió un suéter gris en el intercambio de regalos de la Fórmula 1.

El responsable de ese detalle fue Pierre Gasly, quien prefirió ser lo más políticamente correcto con el español.

"Me gusta, me imagino con él puesto este invierno, está bueno", aseguró tras abrir el obsequio y descubrir lo que le fue entregado.

La F1 mantuvo una de las tradiciones más añejas en todo el mundo y provocó que sus conductores pasaran un buen rato en sus vacaciones.

Todos tienen días libres para disfrutar con sus seres queridos en estas fechas tan especiales.

Carlos le entregó un kit de ciclismo con minions a Valtteri Bottas. El finlandés se vio sorprendido cuando vio la chamarra y el pants.

"Es largo, para el invierno, está bien", expresó el de Alfa Romeo.

