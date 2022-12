Redacción GPFans

Domingo 18 Diciembre 2022 07:21 - Actualizada: 07:21

Fernando Alonso avisó que seguirá dos o tres años más en la Fórmula 1, mientras pueda seguir entregándose por completo al deporte.

"Seguiré mientras tenga la sensación de que aún puedo dar el 100%, así que definitivamente otros dos o tres años. A mi edad tengo que afrontar muchas cosas de una manera diferente: los entrenamientos, los viajes, los eventos…

"Hay que organizarse bien para no quemarse", explicó en charla con Auto Motor und Sport.

Justo ese es el tiempo que está contemplado su vínculo con Aston Martin, el equipo al que llegó tras pasar dos temporadas duras con Alpine.

El acuerdo con los británicos pasa por dos campañas, con opción a renovar por una más, siempre que se sienta bien.

Problema con el automovilismo

Hace algunas semanas Lewis Hamilton avisó que a diferencia del Nano, él sí tiene otras aficiones y que por eso puede dejar los coches cuando quiera.

"Sí, me asusta. No tengo un plan B. He sido corredor toda mi vida y solo se me da bien esto porque no he aprendido nada más.

"Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir. Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, haré otras carreras. Una victoria en el Dakar seguiría siendo un desafío", expuso en charla con Auto Motor und Sport.

El español admitió que dejar de competir lo aterra y que por eso no planea parar jamás.

"Porque nadie lo ha hecho en esta combinación antes. Pero quedarme sentado en casa me asusta", insistió el piloto asturiano.