Ian Parkes

Domingo 6 Noviembre 2022 12:14

La Fórmula 1 ha desestimado los temores de que los fanáticos habituales se queden fuera del mercado para el muy esperado Gran Premio de Las Vegas de 2023.

La primera ola de boletos salió a la venta esta semana, a partir de 500 dólares por boleto permanente y hasta 10 mil por un pase de Skybox Hospitality cerca del paddock.

Con una fiesta de lanzamiento que tuvo lugar durante el fin de semana para anunciar un evento que tendrá lugar en poco más de un año, varios casinos aún no han revelado los precios para sus propias áreas de visualización.

Sin embargo, sabemos que MGM Resorts International está listo para crear paquetes de boletos y hoteles por un valor asombroso de 100 mil dólares. A pesar del precio exorbitante, la gerente comercial del Gran Premio de Las Vegas, Emily Prazer no está preocupada.

"La recaudación de la declaración de 100 mil dólares probablemente se base en la mejor experiencia de carreras de F1 que se puede organizar para los casinos que están dispuestos a ingresar y perder millones de dólares este fin de semana", dijo Prazer, en un artículo de The New York Times .

Sin embargo, una habitación Deluxe King en el Caesars Palace está actualmente a la venta por más de 5 mil por tres noches, lo que significa que algunos fanáticos podrían desembolsar 7 mil por un boleto, una tribuna estándar y un cuarto de hotel.

"Hay algo para todos"

Prazer insistió en que todos los fans tendrán la oportunidad de adquirir los accesos que más les convengan.

"Lo que pasa con Las Vegas es que hay un nivel muy bajo y otro muy alto. Hay algo para todos.

"Y hay 150 mil habitaciones de hotel en comparación con Singapur, donde hay notablemente menos, y todas donde se encuentra la sede de la carrera. No estoy tan preocupada por eso como creo que algunas personas dicen", zanjó.

Por primera vez tiempo, la F1 está promocionando el evento y vendiendo boletos, lo que aumenta la presión sobre Prazer para que brinde el servicio esperado.

“La F1 no ha vendido entradas antes, no han promocionado un evento antes. Se trata de estar a la altura de las expectativas, porque este evento está posicionado de cierta manera, no solo por la F1, sino también por los medios.

"El nivel de expectativa de lo que entregamos debe cumplirse, por lo que mi mayor estrés es asegurarme de que lo entreguemos", sentenció.