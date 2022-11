Sergio Checo Pérez ahora puede ser llamado Ministro de las Donas, después de una exhibición en la presentación del Gran Premio de Las Vegas 2023.

La Fórmula 1 aprovechó la pausa entre los GPs de México y Brasil para dar un paseo por la Ciudad del Juego, que volverá a recibir una carrera el año que viene.

El mexicano se lució haciendo círculos sin usar sus manos para controlar el volante, algo que llamó la atención y sirvió para demostrar su enorme habilidad.

Pérez ya era conocido como Ministro de Defensa por su trabajo para contener a Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021. A él le gusta más que le digan Ministro de Ataque por cómo rebasa, y ahora podría añadir otro nombramiento a su lista.

Lewis Hamilton y George Russell manejaron el coche de seguridad. Luego pilotaron el monoplaza de 2021, con los colores del de 2022. Mientras Sergio rugía el V8 del RB7, campeón del mundo en 2011 con Sebastian Vettel.

Entonces los tres pilotos se presentaron en el escenario y respondieron una pocas preguntas. También estuvieron Alexander Albon (Williams) y su jefe, Jost Capito, así como de Guenther Steiner, director de Haas.

Pérez sabe que habrá muchos mexicanos en 2023 en Las Vegas, así que ya empezó a calentar motores para sentirse como en casa en esta carrera estadounidense.

Su país es uno de los que más presencia tiene en Estados Unidos, él lo sabe y buscará que el apoyo lo ayude a ganar.

Look Ma, no hands! 🙌



Checo showing off to the Vegas crowds 😆#LasVegasGP #F1 @SChecoPerez @redbullracing pic.twitter.com/rR2NyMY7ka