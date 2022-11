Redacción GPFans

Domingo 6 Noviembre 2022 09:26

Daniel Ricciardo ha pedido a la Fórmula 1 y a la FIA que implementen cambios a raíz del hostigamiento de los pilotos en el paddock durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México.

"Cuando estás a punto de entrar en el coche, es un momento delicado. También es que la gente se olvida, este no es un deporte ordinario. No somos simplemente... no quiero decir otro deporte porque parece que lo estoy faltando al respeto.

"Pero estamos saltando en autos y yendo a las velocidades que vamos y requerimos una cierta cantidad de compromiso, concentración y ese tipo de cosas. Esa es la verdad", reclamó.

En ese sentido avisó que lo más importante es que los conductores puedan mantenerse enfocados, sin ninguna clase de distracción.

"Especialmente también por el hecho de que no es un deporte ordinario, debe haber cierta distancia antes del momento en que nos subimos al auto y competimos. Podría incluso hay un pequeño intervalo fuera de los límites de 15, 20 minutos antes de que comience la sesión, que hay algún tipo de directriz de que este es un momento en el que los conductores se mantienen solos.



“Una vez más, no quiero encontrar soluciones en el momento, pero necesitamos estar en cierto espacio mental para ponernos al volante de estos autos. Creo que tener cierta distancia alrededor esos momentos cruciales podría ser útil”, apuntó.

El problema en México

El acceso al paddock ya no es tan estricto como lo era antes, y los aficionados podían comprar su entrada. Solía ser uno de los dominios más exclusivos del deporte.

La experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, significó que los conductores se vieron empujados y perseguidos por autógrafos y selfies mientras se dirigían desde el edificio del equipo al garaje y viceversa.

Se podría argumentar que tal comportamiento distrae a los pilotos, particularmente antes de la calificación y la carrera cuando se requiere concentración total.