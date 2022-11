Redacción GPFans

Sábado 5 Noviembre 2022 09:56 - Actualizada: 09:56

Daniel Ricciardo no descartó un cambio a NASCAR en algún momento en el futuro, ya que planea su carrera deportiva más allá del final de esta temporada.

Ricciardo no estará en la parrilla de F1 el próximo año después de que McLaren recortase su contrato por una temporada, esto luego de dos campañas decepcionantes con el equipo con sede en Woking.

Relacionado: "Daniel Ricciardo ha firmado un contrato con Mercedes como tercer piloto"

Parece casi seguro que Daniel asumirá un papel de reserva en 2023 en un intento por mantener su rostro y su nombre en la F1 antes de un esperado regreso a las carreras el año siguiente.

Ricciardo ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos es "su segundo hogar"

A pesar del amor del australiano por los Estados Unidos, y el afecto que se le tiene a cambio, afirma que un día podría materializarse un cambio a NASCAR, pero todavía no.

"La verdad es que no lo descartaría del todo, no es un no definitivo.

"Los óvalos están cerca de decir definitivamente que no, pero no lo descartaría por completo con algunas cosas del autódromo en NASCAR o algo así. Sé que no me estoy volviendo más joven, pero todavía diría que no", comentó.

El Gran Circo

Insistiendo en que todavía tiene más que ofrecer a la F1, el nacido en Perth agregó: "Es realmente que todavía tengo la vista puesta en la F1 y permanecer en la F1, aunque con algo de tiempo libre el próximo año.

"Así que probablemente, tampoco personalmente, no estoy listo para comprometerme a explorar eso. No me malinterpreten, es una especie de cuento de hadas genial de competir en Estados Unidos. Sé que me encantaría todo eso.

"Pero siento que en este paddock me siento muy estadounidense. Si entro en un paddock de NASCAR, soy la persona menos estadounidense que existe. Es divertido, ya veremos", concluyó.