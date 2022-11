Redacción GPFans

Sábado 5 Noviembre 2022 12:02 - Actualizada: 12:56

Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1, está contento con el estado en el que se encuentra actualmente la categoría reina. Max Verstappen ha logrado llevarse el título cinco rondas antes del final del campeonato, pero al final todos los eventos están agotados.

Después de una apasionante temporada 2021 en la que Verstappen y su entonces rival Lewis Hamilton tuvieron que luchar hasta la última vuelta de la carrera final, la batalla por el título se decidió un poco antes este año.

Fans

A principios de 2022, parecía que se estaba gestando otra pelea entre Red Bull Racing y Ferrari, pero después de las vacaciones de verano el equipo austriaco se despegó y no miró atrás.

Desde el Gran Premio de Francia, Red Bull Racing ha ganado todas las competiciones; sin embargo, el CEO de la categoría reina no espera que esto represente un riesgo para el deporte, según lo cita Motorsport.com.

El mayor cambio de reglas se implementó para 2022, pero no hizo mucha diferencia con respecto a años anteriores para la pelea por el título. Además, esta temporada solo había dos equipos que podían luchar por las victorias y Red Bull logró tomar la delantera después de las vacaciones de verano.

La tensión se ha ido por un tiempo, pero eso no se refleja en las cifras: "En realidad, no vemos ese riesgo. La última carrera se agotó por completo, las cifras son realmente buenas. La atención, por supuesto, también se dirige a otras peleas, eso es parte de las carreras", dijo Stefano.

La nueva era

El CEO de la categoría alaba el funcionamiento del nuevo reglamento, que no se creó para sacar ganadores diferentes, sino para aumentar la acción en la pista: "No podemos negar que Red Bull y Max Verstappen hicieron un trabajo increíble. Quizás otros equipos no aprovecharon las oportunidades adecuadas.

"Vimos batallas rueda a rueda en la pista, eso es lo que queríamos. Confío en que la lucha continuará hasta el final el próximo año”, concluyó optimista el director ejecutivo.