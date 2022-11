Mercedes utilizará al piloto de Fórmula 2 Frederik Vesti durante la prueba de jóvenes pilotos después del Gran Premio de Abu Dhabi. El danés nunca antes había estado en un auto de Fórmula 1 y revela en las redes sociales que este es un sueño de la infancia hecho realidad.

Vesti forma parte del programa de formación de Mercedes y actualmente está en su primera temporada de Fórmula 2, donde se ubica en octavo lugar de la clasificación.

First time in an @F1 car. 👏 @frederik_vesti will be behind the wheel of the W13 at the Abu Dhabi post-season test, driving on the rookie day. 💪 pic.twitter.com/uqXPwRy5wL