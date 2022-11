Redacción GPFans

Lunes 31 Octubre 2022 14:09

Mattia Binotto, jefe de equipo, adelantó que probablemente el equipo decida cambiar el motor de Carlos Sainz para el próximo Gran Premio de Brasil.

La carrera en la Ciudad de México fue posiblemente una en la que menos competitivos se presentaron los corredores de la Scuderia y dejaron así la competencia a una lucha en solamente dos bandos.

Sainz finalizó 5° en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Ni Sainz, ni Charles Leclerc lograron tener el ritmo suficiente para establecer una amenaza contra Mercedes y Red Bull Racing.

La altitud donde está ubicado el Autódromo Hermanos Rodríguez perjudicó a más de un equipo, entre ellos los de Maranello. Hablando de estas complejidades, Binotto declaró: "Estoy seguro de que en Brasil y el resto de la temporada irán mejor.

"Ya tuvimos una mala carrera en Spa y reaccionamos. Vamos a aprovechar estas dos semanas para preparar estas dos últimas carreras y es probable que cambiemos el motor a Carlos”, señaló.

El tema de México

Detallando los contratiempos que se presentaron en el F1-75, Binotto aclaró: “Es cierto que tuvimos problemas de motor, pero también de todo el coche.

"Nos faltaba tracción, el equilibrio no era buena, costaba meter el coche en las curvas. No hubo un solo fallo, sino múltiples pequeños fallos. Está claro que no preparamos bien la carrera”, finalizó.